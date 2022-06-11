Кибалко — о своём избрании в совет ISU: спорт и здравомыслие победили
- AFP
- © Jung Yeon-je
«Я был готов к любому исходу выборов в данной ситуации. Старался вести себя как обычно, работать, выполнять свои обязанности. Спорт и здравомыслие всё-таки победили, значит, не всё потеряно», — цитирует Кибалко ТАСС.
Россиянин получил по итогам выборов во втором туре 63 голоса. За его соперника — серба Слободана Делича — проголосовали 55 делегатов.
Заседание конгресса ISU проходит в Пхукете.
48-летний Кибалко является участником трёх Олимпиад в конькобежном спорте, а также один раз он выиграл Кубок мира.
Ранее новый президент ISU Чэ Ёл Ким сообщил, что организация не вмешивается в расследование по делу фигуристки Камилы Валиевой, обвинённой в употреблении допинга.