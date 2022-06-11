Кибалко — о своём избрании в совет ISU: спорт и здравомыслие победили

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Член исполкома Союза конькобежцев России (СКР) Александр Кибалко высказался о своём избрании в совет Международного союза конькобежцев (ISU).
Кибалко — о своём избрании в совет ISU: спорт и здравомыслие победили
  • AFP
  • © Jung Yeon-je

«Я был готов к любому исходу выборов в данной ситуации. Старался вести себя как обычно, работать, выполнять свои обязанности. Спорт и здравомыслие всё-таки победили, значит, не всё потеряно», — цитирует Кибалко ТАСС.

Россиянин получил по итогам выборов во втором туре 63 голоса. За его соперника — серба Слободана Делича — проголосовали 55 делегатов.

Заседание конгресса ISU проходит в Пхукете.

48-летний Кибалко является участником трёх Олимпиад в конькобежном спорте, а также один раз он выиграл Кубок мира.

Ранее новый президент ISU Чэ Ёл Ким сообщил, что организация не вмешивается в расследование по делу фигуристки Камилы Валиевой, обвинённой в употреблении допинга.

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