Канищев считает, что причина успеха Семака связана с большим бюджетом «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о работе главного тренера петербургской команды Сергея Семака.

«Причина результатов — это прекрасный бюджет с хорошей возможностью покупать более сильных футболистов. Если попробовать сейчас отдать Семака в «Уфу» или «Нижний Новгород», я бы не спешил с выводами, лучший ли он тренер или нет. Тут большой вопрос», — приводит слова Канищева «Чемпионат».

Он считает, что в данный момент тренер мало что значит, гораздо важнее хороший состав игроков. По его словам, игроки низкого уровня не смогут реализовать все идеи наставника.

«Зенит» завоевал чемпионство РПЛ в сезоне-2021/22. Таким образом, победа на чемпионате стала для санкт-петербургского клуба четвёртой подряд.

Геннадий Орлов сообщил, что «Зенит» предложил 46-летнему специалисту новый трёхлетний контракт.

Ранее главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов назвал Семака лучшим в РПЛ.