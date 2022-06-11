Селюк: «Базель» доволен, что избавился от Абаскаля

Короткая ссылка
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал назначение испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».
Селюк: «Базель» доволен, что избавился от Абаскаля
  • Gettyimages.ru
  • © Alexander Scheuber - UEFA

«В Швейцарии у Абаскаля сложилась ужасная репутация. «Базель» доволен, что избавился от этого тренера. Для них серебро — это неудача. В Швейцарии и Греции шокированы тем, что этот тренер возглавил «Спартак», — цитирует Селюка РИА Новости.

По его словам, перевод молодого специалиста в молодёжную команду был нужен только для того, чтобы не расторгать контракт и не платить неустойку. Он также отметил, что в Испании никто ничего не знает про Абаскаля и он просто тренер с испанской фамилией, который нигде не проявил себя.

В минувшем сезоне в чемпионате Швейцарии «Базель» под руководством Абаскаля занял второе место.

Ранее Давид Собрадо, агент Абаскаля, поделился ожиданиями от будущей работы испанского специалиста в столичном клубе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить