Селюк: «Базель» доволен, что избавился от Абаскаля

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал назначение испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».

«В Швейцарии у Абаскаля сложилась ужасная репутация. «Базель» доволен, что избавился от этого тренера. Для них серебро — это неудача. В Швейцарии и Греции шокированы тем, что этот тренер возглавил «Спартак», — цитирует Селюка РИА Новости.

По его словам, перевод молодого специалиста в молодёжную команду был нужен только для того, чтобы не расторгать контракт и не платить неустойку. Он также отметил, что в Испании никто ничего не знает про Абаскаля и он просто тренер с испанской фамилией, который нигде не проявил себя.

В минувшем сезоне в чемпионате Швейцарии «Базель» под руководством Абаскаля занял второе место.

Ранее Давид Собрадо, агент Абаскаля, поделился ожиданиями от будущей работы испанского специалиста в столичном клубе.