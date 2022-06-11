Диетолог Фахретдинова: Тейшейра «задушит» Прохазку на UFC 275

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Тренер по смешанным единоборствам и известный диетолог Шамиль Сулейманов, работающий с бойцом UFC Ринатом Фахретдиновым, поделился мнением об исходе поединка между Гловером Тейшейрой и Иржи Прохазкой.
Диетолог Фахретдинова: Тейшейра «задушит» Прохазку на UFC 275
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Roach

«Тейшейра одержит досрочную победу над Прохазкой. Думаю, старик проберётся за спину и задушит претендента — либо через руку, либо обычным удушающим сзади», — заявил Сулейманов RT.

При этом он отметил, что Прохазка является очень талантливым бойцом.

«Потенциально Прохазка — очень интересный боец. Но надо понимать, что UFC необходимо выжать максимум из персонажа, которого они нам предоставляют. В этом плане вспоминаю бой Джастина Гэтжи с Хабибом Нурмагомедовым. Тогда нас пытались убедить, что опыт выступлений в студенческой лиге NCAA способен сравниваться с сумасшедшим уровнем дагестанской школы борьбы. Казалось, будто американец самого себя пытается убедить в способности на равных сражаться с россиянином в партере», — заключил тренер.

Турнир UFC 275 пройдёт в ночь на 12 июня в Сингапуре. В главном поединке Гловер Тейшейра проведёт первую защиту титула в полутяжёлом весе в поединке с Иржи Прохазкой. Во втором по значимости бою вечера чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко сразится с Тайлой Сантос. 

Ранее Сулейманов заявил, что разница в опыте может стать ключевым фактором в поединке между Тейшейрой и Прохазкой.

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