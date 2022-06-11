Сборная Болгарии по футболу попала в аварию в Тбилиси

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Сборная Болгарии по футболу попала в ДТП в Тбилиси перед выездным матчем Лиги наций УЕФА с командой Грузии.
Сборная Болгарии по футболу попала в аварию в Тбилиси
  • AFP
  • © Nikolay DOYCHINOV

Как сообщается на сайте Болгарского футбольного союза, команда отправлялась в отель на двух автобусах, но водитель одного из них не справился с управлением.

Отмечается, что в результате аварии пострадал полузащитник Тодор Неделев. Он был доставлен в местную больницу для обследования.

Напомним, что матч четвертого тура между сборными Грузии и Болгарии пройдёт 12 июня в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что грузинская сборная обыграла команду Северной Македонии в матче Лиги наций УЕФА.

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