Сборная Болгарии по футболу попала в аварию в Тбилиси
- AFP
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Как сообщается на сайте Болгарского футбольного союза, команда отправлялась в отель на двух автобусах, но водитель одного из них не справился с управлением.
Отмечается, что в результате аварии пострадал полузащитник Тодор Неделев. Он был доставлен в местную больницу для обследования.
Напомним, что матч четвертого тура между сборными Грузии и Болгарии пройдёт 12 июня в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что грузинская сборная обыграла команду Северной Македонии в матче Лиги наций УЕФА.