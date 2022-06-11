Бензема: Франция заслужила больше, чем ничью, в матче с Австрией
- AP
«Нам не хватило немного удачи, потому что у нас было много моментов. Очень хотели победить и заслужили больше, чем ничью», — цитирует Бензема L'Equipe.
10 июня сборные Франции и Австрии не смогли определить победителя. Игра прошла в Вене и завершилась со счётом 1:1. В составе команды Австрии отличился Андреас Вайман (37-я минута). За сборную Франции мяч забил Килиан Мбаппе (83-я).
Следующими соперниками австрийцев будут датчане, а французы сыграют с хорватами.
Ранее Бензема отреагировал на слова Лионеля Месси в свой адрес.