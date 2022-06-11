Бензема: Франция заслужила больше, чем ничью, в матче с Австрией

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Форвард сборной Франции Карим Бензема поделился эмоциями после матча третьего тура Лиги наций УЕФА со сборной Австрии.
Бензема: Франция заслужила больше, чем ничью, в матче с Австрией
  • AP

«Нам не хватило немного удачи, потому что у нас было много моментов. Очень хотели победить и заслужили больше, чем ничью», — цитирует Бензема L'Equipe.

10 июня сборные Франции и Австрии не смогли определить победителя. Игра прошла в Вене и завершилась со счётом 1:1. В составе команды Австрии отличился Андреас Вайман (37-я минута). За сборную Франции мяч забил Килиан Мбаппе (83-я).

Следующими соперниками австрийцев будут датчане, а французы сыграют с хорватами.

Ранее Бензема отреагировал на слова Лионеля Месси в свой адрес.

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