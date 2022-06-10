Сысоев: давно назрела необходимость отказаться от флагового участия на соревнованиях

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Бывший председатель комитета по физической культуре России, член президиума исполкома Олимпийского комитета России, кавалер Олимпийского ордена Валерий Сысоев считает, что стране необходимо отказаться от флагового участия на соревнованиях.
Сысоев: давно назрела необходимость отказаться от флагового участия на соревнованиях
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Я говорил бы не о гражданстве, а о том, что давно назрела необходимость отказаться от флагового участия. В конце концов спорт — это такая же профессия, как балет или опера. Выступают же наши солисты в Ла Скала! Да, у нас нет закона о профессиональном спорте, нет социального устройства после (завершения спортивной карьеры. — RT), нет полноценного страхового обеспечения, но как раз сейчас мы должны себе ответить на вопрос: «Какой профессиональный спорт в России нам в перспективе нужен?» — заявил Сысоев в интервью RT.

Ранее Сысоев заявил, что компенсация отсутствия международных стартов внутренними — это весьма долгосрочный проект. 

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