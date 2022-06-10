Сысоев: давно назрела необходимость отказаться от флагового участия на соревнованиях

Бывший председатель комитета по физической культуре России, член президиума исполкома Олимпийского комитета России, кавалер Олимпийского ордена Валерий Сысоев считает, что стране необходимо отказаться от флагового участия на соревнованиях.

«Я говорил бы не о гражданстве, а о том, что давно назрела необходимость отказаться от флагового участия. В конце концов спорт — это такая же профессия, как балет или опера. Выступают же наши солисты в Ла Скала! Да, у нас нет закона о профессиональном спорте, нет социального устройства после (завершения спортивной карьеры. — RT), нет полноценного страхового обеспечения, но как раз сейчас мы должны себе ответить на вопрос: «Какой профессиональный спорт в России нам в перспективе нужен?» — заявил Сысоев в интервью RT.

Ранее Сысоев заявил, что компенсация отсутствия международных стартов внутренними — это весьма долгосрочный проект.