Сысоев: давно назрела необходимость отказаться от флагового участия на соревнованиях
- AFP
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«Я говорил бы не о гражданстве, а о том, что давно назрела необходимость отказаться от флагового участия. В конце концов спорт — это такая же профессия, как балет или опера. Выступают же наши солисты в Ла Скала! Да, у нас нет закона о профессиональном спорте, нет социального устройства после (завершения спортивной карьеры. — RT), нет полноценного страхового обеспечения, но как раз сейчас мы должны себе ответить на вопрос: «Какой профессиональный спорт в России нам в перспективе нужен?» — заявил Сысоев в интервью RT.
Ранее Сысоев заявил, что компенсация отсутствия международных стартов внутренними — это весьма долгосрочный проект.