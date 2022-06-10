Сысоев ответил, сможет ли Россия возместить отсутствие международных стартов внутренними
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«Весьма долгосрочный проект, если думать о том, чтобы не просто провести тот или иной турнир, поставив галочку, но вывести его на определённый уровень, застолбить за ним место в международном календаре. Плюс нельзя не учитывать позицию других стран. Мы можем сколько угодно говорить о своих намерениях участвовать в азиатских турнирах, но надо понимать, что олимпийская паутина накрыла весь международный спорт так, что никто не дёрнется», — заявил Сысоев в интервью RT.
По его словам, любую страну, которая допустит к участию в своих турнирах российских атлетов или пришлёт своих атлетов в Россию, МОК просто лишит права проводить соревнования и показательно накажет.
«Но мы никакими внутренними соревнованиями не спасём наш большой спортивный рынок накопленного потенциала, с конкретными людьми, которые вышли на определённый уровень своего физического и спортивного развития», — добавил Сысоев.
Ранее Сысоев рассказал, почему выступает за то, чтобы Россия имела свой взгляд на олимпийское движение.