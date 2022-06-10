Сысоев ответил, сможет ли Россия возместить отсутствие международных стартов внутренними

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Бывший председатель комитета по физической культуре России, член президиума исполкома Олимпийского комитета России, кавалер Олимпийского ордена Валерий Сысоев считает весьма долгосрочным проектом компенсацию отсутствия международных стартов внутренними.
Сысоев ответил, сможет ли Россия возместить отсутствие международных стартов внутренними
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Весьма долгосрочный проект, если думать о том, чтобы не просто провести тот или иной турнир, поставив галочку, но вывести его на определённый уровень, застолбить за ним место в международном календаре. Плюс нельзя не учитывать позицию других стран. Мы можем сколько угодно говорить о своих намерениях участвовать в азиатских турнирах, но надо понимать, что олимпийская паутина накрыла весь международный спорт так, что никто не дёрнется», — заявил Сысоев в интервью RT.

По его словам, любую страну, которая допустит к участию в своих турнирах российских атлетов или пришлёт своих атлетов в Россию, МОК просто лишит права проводить соревнования и показательно накажет.

«Но мы никакими внутренними соревнованиями не спасём наш большой спортивный рынок накопленного потенциала, с конкретными людьми, которые вышли на определённый уровень своего физического и спортивного развития», — добавил Сысоев.

Ранее Сысоев рассказал, почему выступает за то, чтобы Россия имела свой взгляд на олимпийское движение.

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