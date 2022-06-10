Сысоев считает, что Россия должна иметь свою концепцию современного олимпийского движения

Короткая ссылка
Бывший председатель комитета по физической культуре России, член президиума исполкома Олимпийского комитета России, кавалер Олимпийского ордена Валерий Сысоев рассказал, почему выступает за то, чтобы Россия имела свой взгляд на олимпийское движение.
Сысоев считает, что Россия должна иметь свою концепцию современного олимпийского движения
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Если они исключают нашу страну, то обсуждать будет нечего. А пока мы у них на крючке. Вот и дёргают за ниточку. Поэтому я и выступаю за то, чтобы мы имели свою концепцию, свой взгляд на современное олимпийское движение. Да, мы сейчас спасаем своих спортсменов и готовы ради них на многое. Но возвращаться в игру на прежних условиях, если в ней не поменяют правила, мне не кажется здравым решением», — сказал Сысоев в интервью RT.

Ранее Сысоев высказал мнение, что мировой спорт многое потеряет без России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить