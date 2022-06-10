Сысоев считает, что Россия должна иметь свою концепцию современного олимпийского движения

Бывший председатель комитета по физической культуре России, член президиума исполкома Олимпийского комитета России, кавалер Олимпийского ордена Валерий Сысоев рассказал, почему выступает за то, чтобы Россия имела свой взгляд на олимпийское движение.

«Если они исключают нашу страну, то обсуждать будет нечего. А пока мы у них на крючке. Вот и дёргают за ниточку. Поэтому я и выступаю за то, чтобы мы имели свою концепцию, свой взгляд на современное олимпийское движение. Да, мы сейчас спасаем своих спортсменов и готовы ради них на многое. Но возвращаться в игру на прежних условиях, если в ней не поменяют правила, мне не кажется здравым решением», — сказал Сысоев в интервью RT.

Ранее Сысоев высказал мнение, что мировой спорт многое потеряет без России.