Сысоев считает, что Россия должна иметь свою концепцию современного олимпийского движения
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«Если они исключают нашу страну, то обсуждать будет нечего. А пока мы у них на крючке. Вот и дёргают за ниточку. Поэтому я и выступаю за то, чтобы мы имели свою концепцию, свой взгляд на современное олимпийское движение. Да, мы сейчас спасаем своих спортсменов и готовы ради них на многое. Но возвращаться в игру на прежних условиях, если в ней не поменяют правила, мне не кажется здравым решением», — сказал Сысоев в интервью RT.
Ранее Сысоев высказал мнение, что мировой спорт многое потеряет без России.