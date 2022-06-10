Сысоев: потеря России для мирового спорта более чем значительна

Бывший председатель комитета по физической культуре России, член президиума исполкома Олимпийского комитета России, кавалер Олимпийского ордена Валерий Сысоев считает, что мировой спорт многое потеряет без России.

«Потеря более чем значительная. Здесь имеет смысл вспомнить о том, откуда вообще появилось решение открыть олимпийский спорт для профессионалов. Самым большим борцом за сохранение любительского статуса был в своё время американец Эйвери Брендедж, который возглавлял МОК с 1952 по 1972 год. Именно Брендедж ввёл так называемое 26-е правило МОК. Навёл форменный террор», — сказал Сысоев в интервью RT.

Он отметил, что, когда во главе МОК стоял Хуан Антонио Самаранч, а сами Игры начали превращаться в шоу, встал вопрос о том, что не могут во всех видах спорта побеждать преимущественно представители СССР и соцлагеря и необходима альтернатива.

«Если основные финансовые потоки идут со стороны США, значит, надо, чтобы побеждал американец. Как этого добиться? Только допустив в спорт американских профессионалов», — добавил Сысоев.

Ранее Сысоев прокомментировал начало предвыборной кампании по выдвижению нового президента Международного олимпийского комитета.