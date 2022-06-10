Сысоев: потеря России для мирового спорта более чем значительна
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«Потеря более чем значительная. Здесь имеет смысл вспомнить о том, откуда вообще появилось решение открыть олимпийский спорт для профессионалов. Самым большим борцом за сохранение любительского статуса был в своё время американец Эйвери Брендедж, который возглавлял МОК с 1952 по 1972 год. Именно Брендедж ввёл так называемое 26-е правило МОК. Навёл форменный террор», — сказал Сысоев в интервью RT.
Он отметил, что, когда во главе МОК стоял Хуан Антонио Самаранч, а сами Игры начали превращаться в шоу, встал вопрос о том, что не могут во всех видах спорта побеждать преимущественно представители СССР и соцлагеря и необходима альтернатива.
«Если основные финансовые потоки идут со стороны США, значит, надо, чтобы побеждал американец. Как этого добиться? Только допустив в спорт американских профессионалов», — добавил Сысоев.
Ранее Сысоев прокомментировал начало предвыборной кампании по выдвижению нового президента Международного олимпийского комитета.