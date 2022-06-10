Чемпионат России по футболу начнётся 17 июля

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило структуру календаря Российской премьер-лиги (РПЛ) на сезон-2022/23.

Новый сезон РПЛ начнётся 17 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года, сообщается в Telegram-аккаунте РФС.

Отмечается, что первая часть чемпионата завершится 13 ноября в связи с проведением финальной части чемпионата мира — 2022 в Катаре. РПЛ возобновится в выходные 4—5 марта.

Напомним, что сине-бело-голубые досрочно оформили чемпионство в РПЛ сезона-2021/22 (за три тура до окончания турнира), набрав 61 очко. Победа в чемпионате России является четвёртой подряд для подопечных Сергея Семака.

Ранее сообщалось, что на заседании президиума ФНЛ было принято решение сократить количество участников с 20 до 18.