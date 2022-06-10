ЦСКА объявил об уходе Ахметова

Российский полузащитник Ильзат Ахметов покинул московский футбольный клуб ЦСКА в связи с истечением контракта.

Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Хавбек выступал за ЦСКА с 2018 года. В общей сложности 24-летний игрок провёл в составе красно-синих 104 матча, забил семь мячей, отдал 11 результативных передач и завоевал вместе с командой Суперкубок России.

В его активе также восемь матчей за сборную России по футболу, последний — в марте 2021 года с Мальтой (3:1).

Ранее в ЦСКА опровергли информацию о проведении товарищеского матча с «Торпедо».