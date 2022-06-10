Footyheadlines: сборная Германии нарушила регламент УЕФА, сыграв в женской форме

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может наказать сборную Германии за игру в форме женской команды во втором туре группового этапа Лиги наций с командой Англии (1:1).
Footyheadlines: сборная Германии нарушила регламент УЕФА, сыграв в женской форме
  • Gettyimages.ru
  • © Christian Kaspar-Bartke

Выход на поле в форме женской сборной Германии стал нарушением регламента, сообщает Footyheadlines. Отмечается, что у мужской команды на эмблеме должно быть четыре звезды за победы на чемпионатах мира, в то время как у женщин только две.

Согласно официальным правилам УЕФА по экипировке, мужским и женским командам  запрещено обмениваться звёздами за победы на ЧМ. Мужская сборная имела право безнаказанно провести матч в форме женской команды только в том случае, если бы над эмблемой нанесли четыре звезды, как это было обычно.

Германия провела матч с Англией в женской форме в поддержку предстоящего Евро среди женщин.

Ранее сообщалось, что Германия и Англия не смогли определить победителя в матче Лиги наций УЕФА.

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