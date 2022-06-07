Нобоа отреагировал на возможное назначение Федотова главным тренером ЦСКА

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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал новость о возможном назначении главного тренера сочинского клуба Владимира Федотова на должность тренера ЦСКА.
Нобоа отреагировал на возможное назначение Федотова главным тренером ЦСКА
  • РИА Новости

«По поводу перехода Владимира Федотова в ЦСКА я не знаю, ничего не слышал, у меня отпуск, я сейчас в Эквадоре. Рассматриваю ли для себя переезд в Москву? Пока я не думаю об этом, когда вернусь, возможно, пообщаемся с ними. Посмотрим», — приводит слова Нобоа Metaratings.ru.

Федотов является главным тренером «Сочи» с 2020 года. В сезоне-2021/22 он привёл команду к серебряной медали чемпионата России, обыграв «Динамо» в матче 30-го тура РПЛ в Москве на стадионе «ВТБ Арена» со счётом 5:1.

Ранее известный спортивный журналист Василий Уткин негативно отреагировал на возможное назначение Федотова в ЦСКА.

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