Власти Украины планируют возобновить футбольные чемпионаты в августе

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Власти Украины приняли решение возобновить проведение футбольных чемпионатов страны в августе.
Власти Украины планируют возобновить футбольные чемпионаты в августе
  • Gettyimages.ru
  • © Grant Faint

Как сообщает Associated Press, по словам главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павленко, планируется возобновить проведение премьер-лиги первого и второго дивизионов, а также женский чемпионат.

Напомним, что чемпионат страны в сезоне-2021/22 был прерван после начала спецоперации России на Украине. Позже было принято решение не доигрывать сезон.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от финального матча квалификации чемпионата мира 2022 года между Уэльсом и Украиной.

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