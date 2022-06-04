Геркус: Суперфинал Кубка РПЛ будет проводиться на нейтральном поле

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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал идею проведения cуперфинала Кубка Российской премьер-лиги (РПЛ).
Геркус: Суперфинал Кубка РПЛ будет проводиться на нейтральном поле
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Суперфинал — это последняя игра между победителями нижней и верхней части сетки. Он будет проводиться на нейтральном поле. Аналог Суперкубка России? Там нет большого призового фонда, нет таких призовых. Кроме призовых, у суперфинала будет огромная билетная выручка. Если проводить встречу в «Лужниках» или на «Газпром Арене», это потенциально дополнительные сотни миллионов рублей. Это, безусловно, также повлияет на призовой фонд. По сути, это первый чисто коммерческий турнир в истории российского футбола», — заявил Геркус RT.

Ранее Геркус заявил, что формат проведения Кубка РПЛ должен понравиться болельщикам.

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