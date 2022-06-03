«Спартак» выкупил Мартинса у «Янг Бойз»

Московский «Спартак» выкупил у швейцарского «Янг Бойз» контракт 25-летнего полузащитника Кристофера Мартинса.

«Соглашение рассчитано до конца июня 2026 года! Желаем Крису дальнейшего прогресса и множества побед за наш клуб!» — говорится в заявлении красно-белых в Telegram-канале.

Во второй половине сезона-2021/22 футболист выступал за «Спартак» на правах аренды. Он провёл за московский клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал три результативные передачи.

Ранее Василий Уткин высказался о решении «Спартака» не продлевать контракт с Зелимханом Бакаевым.