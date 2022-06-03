Ольховский назвал причину поражения Рублёва от Чилича на «Ролан Гаррос»

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Двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублёва от хорвата Марина Чилича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2022.
Ольховский назвал причину поражения Рублёва от Чилича на «Ролан Гаррос»
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«По ходу игры Рублёву не хватало терпения, чтобы дождаться нужной позиции и атаковать. В концовке встречи Чилич сыграл острее и вынудил Рублёва совершить несколько ошибок. В тай-брейке Рублёву просто не повезло, такое тоже бывает в карьере любого теннисиста», — приводит слова Ольховского «РБК Спорт».

В матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» Рублёв в тай-брейке уступил Чиличу. В полуфинале хорватский теннисист сыграет с Каспером Руудом (Норвегия).

Напомним, что Чилич в 1/8 финала турнира выбил вторую ракетку мира Даниила Медведева.

Ранее глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о поражении Рублёва в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2022.

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