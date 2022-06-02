УЕФА планирует создать Финалиссиму среди женских сборных

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о создании турнира континентальных чемпионов среди женских сборных.
УЕФА планирует создать Финалиссиму среди женских сборных
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на официальном сайте союза, лучшая команда женского Кубка Южной Америки 2022 года и победитель женского Евро-2022 встретятся в Европе в Финалиссиме.

Дата и место проведения матча будут определены позднее.

Напомним, что 1 июня прошёл первый матч континентальных чемпионов между Италией и Аргентиной. Встреча в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась со счётом 3:0 в пользу команды из Южной Америки. Таким образом, Лионель Месси завоевал второй трофей в составе национальной команды. В активе игрока уже есть победа на Кубке Америки — 2021.

Игра между Аргентиной и Италией стала первой в рамках сотрудничества между УЕФА и Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ).

Ранее нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу в матче Финалиссимы.

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