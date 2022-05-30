В «Баварии» отреагировали на желание Левандовски покинуть клуб

Cпортивный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан прокомментировал желание нападающего Роберта Левандовски покинуть клуб.

«Не могу вам объяснить, почему Роберт выбрал такой способ сообщить о своей ситуации. Он должен понимать, какое место он занимает в «Баварии» и что у него есть в этом клубе. Благодарность — это не улица с односторонним движением», — цитирует Кана Sport1.

Польский футболист перешёл к баварцам в июле 2014 года. В сезоне-2021/22 он забил 49 мячей и отдал семь результативных передач. Контракт 33-летнего нападающего с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2023 года.

СМИ сообщают, что футболист продолжит карьеру в каталонской «Барселоне».

Ранее Левандовски заявил, что покидает мюнхенский клуб.