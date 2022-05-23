Капелло: «Милан» теперь может не прятаться в Лиге чемпионов

Итальянский тренер Фабио Капелло высказался о шансах «Милана» в Лиге чемпионов в сезоне-2021/22.

«Учитывая последние результаты, «Милан» теперь может не прятаться в Лиге чемпионов. Оборона была надёжна, атака снова забивает голы, а игроки приобретают опыт. С двумя-тремя хорошими новичками «Милан» сможет быть конкурентоспособен в Европе», — цитирует Капелло Sky Sport Italia.

«Милан» в гостях нанёс поражение «Сассуоло» и одержал победу в чемпионате Италии. Игра, которая прошла на стадионе «Читта дель Триколоре», завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Стефано Пиоли.

«Милан» (86 очков) финишировал на первом месте в турнирной таблице Серии А. Второе место занял «Интер» (84).

Ранее у главного тренера «Милана» украли медаль во время празднования чемпионства на стадионе.