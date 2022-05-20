Гай Германика сообщила, что мечтала снять фильм про Черчесова

Режиссёр Валерия Гай Германика рассказала о желании сделать фильм про бывшего тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

«Я мечтала снять фильм про Черчесова. Но после того как мы с ним поговорили по телефону, он сказал, что в личную жизнь не готов впускать человека. Я снимаю с очень большим погружением. Могу его понять», — цитирует Гай Германику «РБ Спорт».



Она призналась, что Черчесов произвёл на неё приятное впечатление. Гай Германика подчеркнула, что с уважением отнеслась к решению 58-летнего тренера.

«Он показался мне хорошим, классным. Не все готовы в свою личную жизнь впускать меня с камерой вместе», — заключила режиссёр.

Гай Германика сняла фильм про подготовку бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко к бою с Магомедом Исмаиловым.

Черчесов является главным тренером «Ференцвароша». Он возглавил клуб из Будапешта в декабре 2021 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Венгрии и Кубок страны.

С поста тренера сборной России Черчесов был уволен после неудачного выступления на чемпионате Европы — 2020. На ЧМ-2018 под его руководством национальная команда дошла до 1/4 финала плей-офф.

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