Фетисов назвал преступлением безальтернативность Третьяка в ФХР

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов раскритиковал итоги выборов на пост президента Федерации хоккея России (ФХР), на которых переизбрали Владислава Третьяка.

«Безальтернативность Третьяка — преступление! У нас есть Ковальчук, есть ребята, которые любят свою страну и хоккей. Жамнов, Каменский — это все люди с опытом. Бюджет федерации — запредельный! Самый большой по сравнению с остальными, зато результата нет!» — цитирует Фетисова «Чемпионат».

По его словам, в российских хоккей пора вливать «новую кровь», потому что спорт находится в стагнации. Он также назвал результаты последних лет ужасающими для страны с колоссальным потенциалом.

«Сейчас — полный регресс. Должна была по крайней мере произойти какая-то борьба программ, команд и методик», — добавил Фетисов.

Третьяка переизбрали единогласно. 70-летний функционер был единственным кандидатом на выборах и переизбран на четырёхлетний срок. Он возглавляет федерацию с 2006 года.

Отчётно-выборная конференция ФХР прошла в Музее хоккея.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что очень рада переизбранию Третьяка.