В ФХР не исключили проведения матчей между сборными России и Китая

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Председатель правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадий Ротенберг сообщил, что хоккейные сборные России и Китая могут провести товарищеские игры, в том числе среди юношеских команд.
В ФХР не исключили проведения матчей между сборными России и Китая
  • РИА Новости

«Не исключаю, что будут организованы матчи между сборными России и Китая. Но это могут быть и игры с участием юношеских команд», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Также стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.

Ранее сообщалось, что Алексей Жамнов останется главным тренером сборной России по хоккею.

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