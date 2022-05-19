В ФХР не исключили проведения матчей между сборными России и Китая
- РИА Новости
«Не исключаю, что будут организованы матчи между сборными России и Китая. Но это могут быть и игры с участием юношеских команд», — цитирует Ротенберга ТАСС.
Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Также стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.
Ранее сообщалось, что Алексей Жамнов останется главным тренером сборной России по хоккею.