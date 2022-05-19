Карякин сообщил, что намерен подать апелляцию в CAS 23 мая

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сообщил, что намерен подать апелляцию на решение Международной шахматной федерации (FIDE) об отстранении его от международных соревнований в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 23 мая.

«Я был у юристов, и мы обсуждали тонкости подачи апелляции в CAS. Там есть нюансы, вроде того, что юристы у меня должны быть и наши, и швейцарские и они должны взаимодействовать. В понедельник, думаю, мы официально подадим апелляцию», — цитирует Карякина ТАСС.

Напомним, что комиссия по этике FIDE отстранила россиянина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения спецоперации на Украине. Срок дисквалификации отсчитывается с 21 марта.

Позже FIDE отклонила апелляцию россиянина на решение о его отстранении от участия в соревнованиях.

Ранее Карякин рассказал, что парад Победы на Красной площади в Москве в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне был великолепным.