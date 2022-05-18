Швеция в серии буллитов обыграла Финляндию на групповом этапе ЧМ-2022

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Сборная Швеции по хоккею одолела команду Финляндии в серии буллитов на групповом этапе чемпионата мира 2022 года.

Счёт основного времени — 2:2. Забитыми шайбами в составе шведской команды отметились Адам Ларссон и Йоэль Келльман. За хозяев турнира забили Микко Лехтонен и Сами Ватанен.

В серии буллитов из десяти бросков единственный гол забил Эмиль Бемстрем. Таким образом, Швеция вышла на первое место в группе B, Финляндия — вторая.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею 2022 года проходит в Финляндии с 13 по 29 мая. 

Ранее Синди Кросби заявил, что ему не предлагали сыграть на ЧМ-2022 после вылета из плей-офф НХЛ.

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