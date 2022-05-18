Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев считает, что в российском хоккее не хватает грамотных тренеров и специалистов.

«В КХЛ половина тренеров не имеет высшего образования. Мы основываемся на одном: если хоккеист хорошо выступал на льду, то уже специалист. А если ещё был за рубежом, то вообще отлично. Но не бывает так. Если брать выдающихся игроков, не у всех заладилась тренерская деятельность. Хотя на льду они действовали просто невероятно. Чтобы обучать, нельзя говорить: делай как я, делай лучше меня. Нужно объяснить, довести до мозгов молодых ребят, что и как они должны выполнить. Но это не каждому дано», — заявил Плющев RT.

Он признался, что не видел предвыборную программу действующего президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка.



«Пока нет. Ещё никто не рассказал, какие направления работы у президента в ближайшее время будут приоритетными. Впрочем, предыдущие программы я тоже не видел и не слышал. За исключением одного тезиса: надо строить больше катков. В этом мы преуспели. В одной Москве более 130 сооружений с искусственным льдом. И везде ребята занимаются хоккеем. Но игроков готовят не катки, а специалисты, а с ними у нас тоже проблемы», — заключил он.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об идее перейти под юрисдикцию Азиатской федерации хоккея (AIHF).









