«РБ Спорт»: клубы РПЛ решили сохранить текущий формат с добавлением Кубка лиги

Команды Российской премьер-лиги (РПЛ) считают сохранение нынешнего формата с добавлением Кубка лиги оптимальным вариантом на сезон-2022/23.

Большинство клубов РПЛ поддерживают сохранение текущего формата проведения соревнований с 16 участниками и с добавлением Кубка лиги, сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что этот вариант является наиболее выгодным и, согласно прогнозам, общий доход клубов за сезон составит примерно 1—2,1 млрд рублей. Альтернативный вариант с расширением лиги до 18 участников поддержали только команды из нижней части таблицы.

Напомним, что 22 марта на собрании клубов лиги десять из них проголосовали за увеличение количества команд, а пять — против. 23 марта состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором были отклонены запросы на расширение команд РПЛ с 16 до 18, а также на мораторий на вылет в сезоне-2021/22.

29 апреля СМИ сообщили, что РПЛ всё-таки может быть расширена до 18 команд. Рассматривается вариант стыковых матчей между 15-й и 16-й командами РПЛ с клубами, занявшими третье и четвёртое места в ФНЛ.

Окончательное решение будет принято на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) 24 мая.

Ранее сообщалось, что 19 мая состоится собрание клубов РПЛ, где будет решена общая позиция команд по поводу формата будущего сезона и количества участников.