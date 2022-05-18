Губерниев считает неразумным возвращение сейчас российских футболистов из Европы в РПЛ

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном возвращении нападающего Дениса Черышева в Россию.
Губерниев считает неразумным возвращение сейчас российских футболистов из Европы в РПЛ
  • РИА Новости

«Сейчас нужно быть очень неразумным человеком, чтобы возвращаться в Россию, когда ты действующий игрок в хорошем европейском чемпионате», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

По его словам, Черышеву нужно оставаться в Европе, так как Россия на данный момент не может участвовать в международных турнирах. Он также подчеркнул, что если бы был футболистом, то остался играть в Европе.

«При всей моей любви к родине, нужно быть реалистом. Пускай Черышев останется в Европе и пытается играть там, где сможет», — заключил Губерниев.

Черышев перешёл в «Валенсию» в 2019 году. В сезоне-2021/22 россиянин в 19 матчах забил один мяч и отдал две результативные передачи. Всего за «Валенсию» он провёл 121 игру, забил 11 мячей и отдал 12 голевых пасов.

Ранее отец Черышева не стал комментировать будущее сына в клубе.

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