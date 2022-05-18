Тренер «Тампы» — о голевом пасе Кучерова: он заранее знает, что сделает соперник
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«Он сделал это без особых усилий. Я всегда говорил о Кучерове, что он заранее знает, что сделает соперник. Он сделал это легко», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.
Гол и пас Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флорида Пантерз» в стартовом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. Игра в городе Санрайз завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Купера.
Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Лайтнинг». Следующий матч пройдёт 20 мая во Флориде.
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