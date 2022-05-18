Тренер «Тампы» — о голевом пасе Кучерова: он заранее знает, что сделает соперник

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался об умении Никиты Кучерова заранее распознавать действия соперников и своевременно отдавать результативные передачи.

«Он сделал это без особых усилий. Я всегда говорил о Кучерове, что он заранее знает, что сделает соперник. Он сделал это легко», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

Гол и пас Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флорида Пантерз» в стартовом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. Игра в городе Санрайз завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Купера.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Лайтнинг». Следующий матч пройдёт 20 мая во Флориде.

Ранее нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался о своих требованиях к новому контракту.