Тренер «Тампы» — о голевом пасе Кучерова: он заранее знает, что сделает соперник

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Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался об умении Никиты Кучерова заранее распознавать действия соперников и своевременно отдавать результативные передачи.
Тренер «Тампы» — о голевом пасе Кучерова: он заранее знает, что сделает соперник
  • AP

«Он сделал это без особых усилий. Я всегда говорил о Кучерове, что он заранее знает, что сделает соперник. Он сделал это легко», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

Гол и пас Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флорида Пантерз» в стартовом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. Игра в городе Санрайз завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Купера.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Лайтнинг». Следующий матч пройдёт 20 мая во Флориде.

Ранее нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался о своих требованиях к новому контракту.

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