Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Сент-Луис» в матче Кубка Стэнли

«Колорадо Эвеланш» на своём льду в овертайме нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра в Денвере завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Джареда Беднара.

В составе «Колорадо» шайбы забросили Валерий Ничушкин (24-я минута), Самуэль Жирар (32-я), Джош Мэнсон (69-я). У «Сент-Луиса» отличились Райан О'Райлли (7-я) и Джордан Кайру (57-я).

27-летний российский хоккеист забросил третью шайбу в пяти матчах розыгрыша Кубка Стэнли сезона-2021/22.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Эвеланш». Следующий матч пройдёт в Денвере 20 мая.

Ранее сообщалось, что гол и пас Никиты Кучерова помогли «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграть «Флорида Пантерз» в матче плей-офф НХЛ.