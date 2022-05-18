«Ливерпуль» не проиграл ни одного домашнего матча АПЛ в 2022 году
Как сообщает Opta, подопечные Юргена Клоппа одержали 15 побед и трижды сыграли вничью.
«Ливерпуль» (89 очков) занимает второе место в турнирной таблице АПЛ сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (90).
17 мая «Ливерпуль» на выезде переиграл «Саутгемптон» в матче 37-го тур чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 2:1.
Ранее Клопп повторил достижение легендарного наставника «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона.