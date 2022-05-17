«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» в матче АПЛ

«Ливерпуль» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

В составе «Саутгемптона» мяч забил Нейтан Редмонт (на 13-й минуте). В составе «Ливерпуля» отличились Такуми Минамино (на 27-й минуте) и Жоэль Матип (на 67-й минуте).

«Ливерпуль» (89 очков) занимает второе место в таблице АПЛ. «Саутгемптон» (40) расположился на 15-й строчке.

Ранее Клопп высказался об участии Мохаммеда Салаха и Вирджила ван Дейка в финале Лиги чемпионов.