«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» в матче АПЛ

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«Ливерпуль» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

В составе «Саутгемптона» мяч забил Нейтан Редмонт (на 13-й минуте). В составе «Ливерпуля» отличились Такуми Минамино (на 27-й минуте) и Жоэль Матип (на 67-й минуте).

«Ливерпуль» (89 очков) занимает второе место в таблице АПЛ. «Саутгемптон» (40) расположился на 15-й строчке.

Ранее Клопп высказался об участии Мохаммеда Салаха и Вирджила ван Дейка в финале Лиги чемпионов.

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