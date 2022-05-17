Туктамышева — об участии в ледовых шоу: это невероятная атмосфера

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Серебряная призёрка чемпионата мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от участия в ледовых шоу.

«Шоу — это своя невероятная атмосфера. Наслаждаются участники и зрители. Художественный свет, костюмы, новые номера и много-много общения и шуток за кулисами. До встречи в новом сезоне!» — написала Туктамышева в соцсетях.

25-летняя фигуристка не попала в состав сборной России на чемпионат Европы и Олимпийские игры 2022 года. Она стала первой запасной по итогам национального первенства.

Ранее Туктамышева прокомментировала процесс постановки своей новой произвольной программы с хореографом Ильёй Авербухом.

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