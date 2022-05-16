Гол Милинковича-Савича спас «Лацио» от поражения в матче АПЛ с «Ювентусом»

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Туринский «Ювентус» и «Лацио» не смогли определить победителя в матче 37-го тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла в Турине и завершилась ничейным счётом — 2:2.

В составе «Юве» отличились Душан Влахович (на десятой минуте) и Альваро Мората (на 36-й минуте). В составе «Лацио» мячи забили Алекс Сандро (на 51-й минуте) и Сергей Милинкович-Савич (90+6).

«Ювентус», набравший 72 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Лацио» с 62 очками располагается на пятой позиции.

Ранее нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала опубликовал прощальное письмо по поводу своего ухода из туринского клуба по окончании сезона.

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