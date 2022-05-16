Мяус — о смерти Янко: ушла эпоха в хоккее с мячом

Заслуженный тренер России Сергей Мяус рассказал, что скончавшийся Владимир Янко всегда оставался весёлым человеком, а с его смертью уходит целая эпоха в хоккее с мячом.

«Уходит эпоха. Это большой и великий тренер, в нашем неолимпийском виде спорта Янко был самым титулованным», — приводит слова Мяуса «Матч ТВ».

По его словам, Владимир являлся величиной в хоккее с мячом, так как играл сам, тренировал и добился максимума. Он также отметил, что был помощником у Янко в Швеции.

«Он всегда был весёлым, на позитиве, учил меня: когда проигрываешь, не вздумай грустить, не подавай виду. А сегодня мы скорбим и помним», — заключил Мяус.

Янко является четырёхкратным чемпионом мира в составе сборной СССР и пятикратным чемпионом СССР. Под его руководством сборная СССР и России выигрывала чемпионат мира шесть раз (в 1989, 1991, 1999, 2001, 2006 и 2008 годах).

Янко стал единственным тренером, который приводил к победам в чемпионатах страны четыре разные команды.

Ранее президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник заявил, что Янко будет похоронен в Москве.