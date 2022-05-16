Президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник заявил, что самый титулованный тренер в истории хоккея с мячом Владимир Янко будет похоронен в Москве.

«Владимир Владимирович будет похоронен в Москве. По дате станет известно позднее. Сейчас важно достойно проводить его в последний путь. Мы обязательно будем чтить память прекрасного тренера и человека», — цитирует Скрынника «Матч ТВ».

Янко является четырёхкратным чемпионом мира в составе сборной СССР и пятикратным чемпионом СССР. Под его руководством сборная СССР и России выигрывала чемпионат мира шесть раз (в 1989, 1991, 1999, 2001, 2006 и 2008 годах).

Янко является единственным тренером, который приводил к победам в чемпионатах страны четыре разные команды.

Ранее Скрынник рассказал о причине смерти Янко.