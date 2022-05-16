Причиной смерти известного тренера по хоккею с мячом Янко стали последствия коронавируса

Президент Федерации хоккея с мячом России ( ФХМР) Борис Скрынник рассказал о причине смерти самого титулованного тренера в истории хоккея с мячом Владимира Янко.

«Владимир Янко скончался сегодня от последствий коронавируса, который он перенёс около двух месяцев назад. Ушёл замечательный специалист. Выражаю искренние соболезнования», — приводит слова Скрытника «Матч ТВ».

Янко является четырёхкратным чемпионом мира в составе сборной СССР и пятикратным чемпионом СССР. Под его руководством сборная СССР и России выигрывала чемпионат мира шесть раз (в 1989, 1991, 1999, 2001, 2006 и 2008 годах).

Янко является единственным тренером, который приводил к победам в чемпионатах страны четыре разные команды.

Ранее сообщалось о смерти Янко.