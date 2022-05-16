Тарпищев: к концу года Кудерметова может бороться за первое место в парном рейтинге

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что победа Вероники Кудерметовой и Анастасии Павлюченковой на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме в парном разряде является хорошим сигналом перед Открытым чемпионатом Франции.
Тарпищев: к концу года Кудерметова может бороться за первое место в парном рейтинге
  • AP
  • © Wilfredo Lee

«Рад, что Павлюченкова достаточно быстро восстановилась после травмы — плечо мучило её семь лет. И надо отметить, что она хорошо стала играть пару», — цитирует Тарпищева ТАСС.

По его словам, в преддверии «Ролан Гаррос» данная победа является хорошим знаком. Президент ФТР также подчеркнул, что для нервной системы теннисистки и для подготовки к турниру в целом идеально легла парная комбинация.

«Кудерметова, кстати, может бороться к концу года за первую ступеньку в парном рейтинге», — заключил Тарпищев.

15 мая Павлюченкова и Кудерметова одержали победу над канадкой Габриэлой Дабровски и мексиканкой Джулианой Олмос в финале турнира WTA в Риме.

Встреча продолжалась один час 17 минут и завершилась со счётом 1:6, 6:4, 10:7 в пользу российского дуэта.

Для Кудерметовой это уже четвёртый титул в парном разряде, а для Павлюченковой — шестой.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина стала первой ракеткой России.

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