Тарпищев: к концу года Кудерметова может бороться за первое место в парном рейтинге
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«Рад, что Павлюченкова достаточно быстро восстановилась после травмы — плечо мучило её семь лет. И надо отметить, что она хорошо стала играть пару», — цитирует Тарпищева ТАСС.
По его словам, в преддверии «Ролан Гаррос» данная победа является хорошим знаком. Президент ФТР также подчеркнул, что для нервной системы теннисистки и для подготовки к турниру в целом идеально легла парная комбинация.
«Кудерметова, кстати, может бороться к концу года за первую ступеньку в парном рейтинге», — заключил Тарпищев.
15 мая Павлюченкова и Кудерметова одержали победу над канадкой Габриэлой Дабровски и мексиканкой Джулианой Олмос в финале турнира WTA в Риме.
Встреча продолжалась один час 17 минут и завершилась со счётом 1:6, 6:4, 10:7 в пользу российского дуэта.
Для Кудерметовой это уже четвёртый титул в парном разряде, а для Павлюченковой — шестой.
Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина стала первой ракеткой России.