Быстров: кто считает, что пенальти в ворота «Спартака» не было, не разбирается в футболе

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался о назначенном пенальти в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между командами.

«Те, кто считает, что пенальти не было, не разбираются в футболе, их мнение не особо учитывается. Ерохин первый на мяче», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что голкипер красно-белых Александр Селихов явно снёс хавбека петербуржцев.

«Судья сосредоточен на игре, он видит, что Ерохин проталкивает мяч и Селихов врезается в него. Если не фол, то что это?» — добавил эксперт.

«Зенит» сравнял счёт с пенальти на последних минутах встречи и ушёл от поражения. При этом в эпизоде с назначением 11-метрового Малком и так поразил ворота красно-белых, но арбитр Павел Кукуян за мгновение до этого дал свисток об остановке игры, после чего и указал на точку.

Ранее гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова назвала судей холуями после матча с «Зенитом».