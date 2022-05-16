Мозес: не почувствовал, что «Спартак» играл с чемпионом России

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился эмоциями после матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

«Почувствовал ли я, что «Спартак» играл против чемпионской команды? Нет, вообще не почувствовал», — сказал Мозес в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью со счётом 1:1 на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. На 49-й минуте Александр Соболев вывел хозяев вперёд, замкнув головой подачу Михаила Игнатова с фланга. В компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота москвичей — на 92-й минуте его реализовал Андрей Мостовой.

Ранее гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова назвала судей холуями после матча с «Зенитом».