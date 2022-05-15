«Краснодар» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 29-го тура РПЛ

«Краснодар» и ЦСКА объявили составы команд на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе «Краснодара» на поле с первых минут выйдут: Сафонов, Бородин, Стежко, Исаенко, Пивоваров, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Манелов, Олусегун.

В стартовый состав ЦСКА попали: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Щенников, Ушаков, Обляков, Тарба, Мухин, Карраскаль, Эджуке, Заболотный.

Встреча «Краснодар» — ЦСКА пройдёт на стадионе «Краснодар» сегодня, 15 мая. Игра начнётся в 19:00 мск.

ЦСКА (47 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (46) располагается на пятой позиции.

Ранее СЭ сообщил, что гендиректор ЦСКА Бабаев может покинуть клуб по окончании сезона.