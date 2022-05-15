Шатов: «Урал» переиграл «Рубин» во всех компонентах

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Полузащитник «Урала» Олег Шатов прокомментировал победу в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над «Рубином».
Шатов: «Урал» переиграл «Рубин» во всех компонентах
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Остались приятные эмоции после матча. Нам была важна победа, так как последние игры стали для нас решающими. «Урал» переиграл «Рубин» во всех компонентах и полностью заслужил победу», — цитирует Шатова «Матч ТВ».

Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Игоря Шалимова.

«Рубин» (29 очков) опустился на 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и рискует напрямую вылететь из элитного дивизиона. «Урал» (30 очков) поднялся на спасительную 12-ю позицию. 

Ранее Леонид Слуцкий прокомментировал разгромное поражение «Рубина» от «Урала».

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