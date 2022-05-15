СЭ: гендиректор ЦСКА Бабаев может покинуть клуб по окончании сезона
Как сообщает «Спорт-Экспресс», в качестве замены ему рассматривается Алексей Дуданец из ивановского «Текстильщика».
Бабаев работает гендиректором ЦСКА с 2007 года.
После 28 проведённых матчей в этом сезоне чемпионата России армейцы занимают четвёртое место. Из Кубка страны красно-синие вылетели на стадии четвертьфинала.
Ранее агент нападающего ЦСКА Юсуф Языджи заявил, что футболист пропустит заключительные матчи сезона из-за травмы.