СЭ: гендиректор ЦСКА Бабаев может покинуть клуб по окончании сезона

Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев может покинуть команду по окончании сезона.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в качестве замены ему рассматривается Алексей Дуданец из ивановского «Текстильщика».

Бабаев работает гендиректором ЦСКА с 2007 года.

После 28 проведённых матчей в этом сезоне чемпионата России армейцы занимают четвёртое место. Из Кубка страны красно-синие вылетели на стадии четвертьфинала.

Ранее агент нападающего ЦСКА Юсуф Языджи заявил, что футболист пропустит заключительные матчи сезона из-за травмы.