Пас Шестёркина помог «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург» в матче плей-офф НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях переиграл «Питтсбург Пингвинз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду стадиона PPG Paints Arena, завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Жерара Галлана.

В составе «Рейнджерс» отличились Мика Зибанежад (26-я и 27-я минуты), Крис Крайдер (34-я, 59-я), Эндрю Копп (60-я). Голкипер команды Игорь Шестёркин отразил 31 бросок и записал на свой счёт голевую передачу. У «Питтсбурга» отличились Джефф Картер (15-я), Брайан Раст (16-я), Евгений Малкин (37-я).

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-3. Седьмой матч состоится 15 мая в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что Шестёркин стал одним из претендентов на «Харт Трофи».