Россия и Белоруссия подписали меморандум о совместном развитии лыжных видов спорта

Ассоциация лыжных видов спорта России подписала меморандум о сотрудничестве с Белорусским лыжным союзом.

Состоялась рабочая встреча руководства Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии и Минспорта страны с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛРГ) Еленой Вяльбе, сообщает пресс-служба НОК.

«Меморандум между Белорусским лыжным союзом и Ассоциацией лыжных видов спорта подписываем впервые. Сейчас хорошее время для совместного развития лыжных видов спорта как в Белоруссии, так и в России», — цитирует Вяльбе пресс-служба комитета.

Отмечается, что стороны обсудили ход подготовки и участия в соревнованиях зимнего спортивного сезона-2022/2023 в условиях временного отстранения белорусских и российских спортсменов от участия в международных спортивных мероприятиях.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских лыжников от участия в международных соревнованиях. Изначально она не собиралась отстранять сборные России и Белоруссии от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил о подписании меморандума о сотрудничестве с Федерацией хоккея Республики Беларусь (ФХРБ).