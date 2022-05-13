Боец ММА Чоршанбиев приговорён к 8,5 года лишения свободы

Суд района Испоили Сомони города Душанбе приговорил бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Приговор был оглашён 13 мая в здании столичного СИЗО. Боец обвинён в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя через интернет, сообщает Metaratings со ссылкой на источник.

Отмечается, что Чоршанбоев не согласен с приговором суда.

6 декабря 2021 года Останкинский суд Москвы принял решение о высылке из России таджикского бойца за нарушение миграционного законодательства. Спортсмен был признан виновным по ст. 18.8 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания) в России»).

3 декабря Чоршанбиев был остановлен сотрудниками ГАИ после гонок по Лефортовскому тоннелю в Москве и доставлен в отдел полиции. Бойца привлекли за отсутствие полиса ОСАГО, а также за отсутствие водительских прав.

Ранее главное следственное управление Следственного комитета России по Москве сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении бойца ММА Максима Новосёлова.