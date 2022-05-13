Тарасенко стал соавтором уникального достижения для «Сент-Луиса»

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«Сент-Луис Блюз» на своём льду переиграл «Миннесота Уайлд» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Тарасенко стал соавтором уникального достижения для «Сент-Луиса»
  • AP

Российский форвард команды из Миссури Владимир Тарасенко отличился на 39-й минуте. 30-летний воспитанник ярославской школы хоккея забросил пятую шайбу в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ. Столько же голов на счету Райана О'Райлли и Дэвида Перрона. Это первый случай в истории «Блюз», когда три игрока забросили минимум по пять шайб в одной серии Кубка Стэнли.

В последний раз подобное случалось в 1991 году в «Монреаль Канадиенс».

Игра, которая прошла на льду арены «Энтерпрайз-Центр», завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Крэйга Берюбе. Счёт в серии до четырёх побед стал 4-2 в пользу «Сент-Луиса». Следующим соперником «Блюз» станет «Колорадо Эвеланш».

Ранее сообщалось, что нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на восьмое место по количеству очков в Кубке Стэнли, набранных в возрасте до 28 лет, и сравнялся по этому показателю с Яромиром Ягром.

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