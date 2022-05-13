Булыкин: кубковый матч «Динамо» может помешать в подготовке к игре с «Локомотивом»

Короткая ссылка
Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча столичных команд в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Булыкин: кубковый матч «Динамо» может помешать в подготовке к игре с «Локомотивом»
  • РИА Новости

«Нагрузка в Кубке может помешать в субботней игре чемпионата. Но бело-голубые достаточно легко прошли «Аланию», так что нагрузка не должна быть большая, а пяти дней достаточно, чтобы восстановиться», — цитирует Булыкина «Известия».

По его мнению, в матче всё будет зависеть от того, насколько «Локомотив» мотивирован на победу, не имея турнирной мотивации.

«Думаю, железнодорожники сыграют на пределе своих возможностей, а состав у них хороший. Тем не менее динамовцам отступать некуда, если они хотят взять второе место», — заключил Булыкин.

Матч 29-го тура РПЛ «Локомотив» — «Динамо» пройдёт 14 мая. Начало — в 16:30.

«Динамо» с 52 очками делит второе-третье место в турнирной таблице РПЛ с «Сочи». «Локомотив» (44 очка) занимает шестое место в таблице.

Ранее голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал о планах на ближайшее будущее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить