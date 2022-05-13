Булыкин: кубковый матч «Динамо» может помешать в подготовке к игре с «Локомотивом»

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча столичных команд в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Нагрузка в Кубке может помешать в субботней игре чемпионата. Но бело-голубые достаточно легко прошли «Аланию», так что нагрузка не должна быть большая, а пяти дней достаточно, чтобы восстановиться», — цитирует Булыкина «Известия».

По его мнению, в матче всё будет зависеть от того, насколько «Локомотив» мотивирован на победу, не имея турнирной мотивации.

«Думаю, железнодорожники сыграют на пределе своих возможностей, а состав у них хороший. Тем не менее динамовцам отступать некуда, если они хотят взять второе место», — заключил Булыкин.

Матч 29-го тура РПЛ «Локомотив» — «Динамо» пройдёт 14 мая. Начало — в 16:30.

«Динамо» с 52 очками делит второе-третье место в турнирной таблице РПЛ с «Сочи». «Локомотив» (44 очка) занимает шестое место в таблице.

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