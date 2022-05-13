Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Торонто» и сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду переиграл «Торонто Мейпл Лифс» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду «Амали-Арены», завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Джона Купера.

В составе «Лайтнинг» шайбы забросили Ондржей Палат (18-я минута), Энтони Чирелли (31), Никита Кучеров (50), Брейден Пойнт (79), вратарь команды Андрей Василевский отразил 30 бросков. У «Торонто» отличились Остон Мэттьюс (32), Джон Таварес (40).

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-3.

Заключительный матч пройдёт 14 мая.

Ранее Кучеров обошёл Халла и Модано по числу результативных передач в плей-офф НХЛ.